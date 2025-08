Consiglio regionale Piemonte, sì maggioranza a manovra Irpef

agenzia

Maggiorazione delle aliquote dell'addizionale nel 2026 e 2027

TORINO, 02 AGO – È stata votata a maggioranza nel Consiglio regionale del Piemonte la manovra sull’Irpef, che prevede per i periodi di imposta 2026 e 2027 l’applicazione di una maggiorazione all’aliquota dell’addizionale regionale dello 0,55 per cento per i redditi oltre i 15mila e fino 28mila euro, e dello 0,56 per cento per i redditi oltre i 28mila e fino a 50mila euro. Dal periodo di imposta 2026 saranno inoltre applicate detrazioni di 100 euro per i contribuenti con più di due figli a carico, per ciascun figlio, e di 500 euro per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, sempre per ciascun figlio. Dal 2028 l’aliquota dell’addizionale regionale sarà rimodulata con il passaggio da quattro a tre scaglioni di reddito. L’approvazione sarà definitiva con la votazione finale del Disegno di legge “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”. Nella seduta di oggi sono stati votati quasi tutti i 1.367 emendamenti presentati e lunedì l’Aula dovrebbe chiudere l’esame del provvedimento, esaminando poi i trentadue atti di indirizzo collegati.

