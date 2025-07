Consorzi di bonifica, stop alla legge riforma: la maggioranza va sotto all’Ars

la norma

Tuonano i sindacati arrabbiati e delusi: «Vergognoso»

La riforma dei Consorzi di bonifica è stata bocciata all’Ars, dove la maggioranza del presidente Renato Schifani è andata sotto nel voto segreto. «La bocciatura della legge sui consorzi di bonifica è l’ennesimo fallimento del governo Schifani e della sua inesistente maggioranza, liquefattasi ancora una volta col voto segreto chiesto dalle opposizioni. Sarebbe stato vergognoso avallare una legge regionale che di fatto avrebbe frodato i creditori, i quali si sarebbero trovati a reclamare compensi per beni e servizi forniti per anni a soggetti completamente svuotati di ogni risorsa» è il j’accuse del capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca. «E ora – continua De Luca – non si cerchi di imputare alle opposizioni il fallimento di una legge partorita nel peggiore dei modi dopo decenni di attesa. Non si può ricattare il Parlamento sulla pelle dei lavoratori. E soprattutto, non si cerchi di far scontare a questi le enormi colpe dell’esecutivo, negandogli quella stabilizzazione che questa legge non avrebbe certamente permesso, ma che può invece essere sempre realizzata con le risorse della prossima variazione di bilancio. Per l’occasione presenteremo un emendamento che stanzi i fondi a questo scopo».

La bocciatura scatena una nuova polemica interna alla maggioranza. «E’ del tutto evidente – secondo la Lega – che la riforma dei consorzi di bonifica si è arenata anche perché alcuni colleghi della maggioranza mostrano contrarietà alle innovazioni. Ma vale la pena ricordare che la riforma avrebbe garantito stabilità del personale, efficienza dei servizi e riduzione di costi a carico degli agricoltori. Non è azzardato pensare che all’interno dei gruppi parlamentari di maggioranza qualcuno non abbia chiaro il programma del governo Schifani. Per questo siamo certi che il presidente della Regione troverà il modo per riunire le forze politiche per esaminare quanto è successo, che non può essere sottovalutato. Sarà anche utile tracciare la rotta per i prossimi mesi di lavoro e appurare che se c’è qualcuno che è contrario alle riforme strutturali e’ bene che lo manifesti in maniera chiara, assumendosi le conseguenze della scelta».

La delusione dei sindacati

La riforma era attesa dai sindacati. «Quello che è accaduto oggi a sala d’Ercole con la riforma dei consorzi di bonifica è vergognoso. Il governo e la maggioranza hanno mostrato il loro vero volto, affossando una riforma annunciata da tempo, al centro di trattative e impegno con i sindacati. L’intero Parlamento ha mostrato insensibilità per una riforma importante per il territorio, per l’agricoltura, per i lavoratori», hanno affermato i segretari di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil Tonino Russo, Adolfo Scotti ed Enzo Savarino, che si trovano ancora davanti all’Ars in presidio assieme ai lavoratori, dopo che l’Aula ha bocciato l’articolo fondamentale della riforma producendo uno stop all’iter. «Promesse e impegni ancora una volta traditi – aggiungono – da un Parlamento che non si adopera per migliorare la situazione del territorio e dell’agricoltura in periodo di crisi idrica, né tantomeno per dare garanzie e certezze ai lavoratori. La nostra protesta – sottolineano- continuerà».