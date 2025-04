Consulta, non violato pluralismo su contributi a tv locali

agenzia

Legittimo 95% a prime cento. 'Fondamentale ruolo giornalisti'

ROMA, 15 APR – La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali che assegna il 95% delle risorse alle prime cento tv locali in graduatoria e per il restante 5% a quelle in posizione successiva. Ciò non viola i princìpi del pluralismo informativo e della concorrenza. L’attuale sfida dell’informazione – sottolinea la Consulta – non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima, rispetto alla quale fondamentale è il ruolo dei giornalisti.

