Contatti tra Ranucci e La7, a breve incontro con Cairo

La proposta di un progetto ampio per la prossima stagione

Contatti in corso tra Sigfrido Ranucci e La7 per un progetto che potrebbe prendere il via la prossima stagione. Secondo quanto apprende l’ANSA, Il conduttore di Report avrebbe in programma un incontro con il patron della rete Urbano Cairo entro la fine del mese. L’idea sarebbe di affidare a Ranucci la realizzazione di un programma di inchieste, ma comprenderebbe anche seconde serate, la partecipazione ad altre trasmissioni e la realizzazione di instant book. La trattativa è ancora allo stato iniziale e, per il momento, Ranucci, che ha un contratto da dipendente con la Rai, resta impegnato nella realizzazione di Report. La notizia dei contatti tra la rete di Cairo e Ranucci, anticipata da Fanpage.it, arriva in momento delicato dei rapporti tra il conduttore di Report e i vertici della tv pubblica. Sono stati diversi nell’ultimo periodo i momenti di tensione e le critiche mosse dal giornalista all’attuale gestione: dal taglio delle puntate per la stagione appena iniziata alle proteste per la decisione di consentire ai prepari di essere assunti solo alla Tgr, con una possibile disgregazione della redazione. Ancora prima era stato il cambio di collocazione in palinsesto per il programma a provocare malumori, oltre ovviamente alle polemiche per gli attacchi politici e le cause avviate da esponenti di maggioranza nei confronti della trasmissione. In ultimo non sarebbe stata digerita all’interno del programma la decisione di emettere la matricola per la prima volta solo ad agosto, provocando difficoltà nella realizzazione e nel controllo dei contenuti della trasmissione.

