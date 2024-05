Conte a Castelvetrano: «Città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro»

Politica

Anche il presidente del Movimento Cinque Stelle in Sicilia per il tour elettorale in vista delle Europee

«La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro». Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: «Sono stai anni difficili per lui. Quando c’è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c’è stata un’amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsiasi forma di contaminazione, la malavita e la mafia . Non dobbiamo cadere nella trappola di interrompere il buon lavoro fatto, la sua opera va portata avanti».