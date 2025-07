Conte, America Party è in Italia, Musk secondo

agenzia

il governo ha sudditanza verso gli Usa

ROMA, 06 LUG – L’America party di Musk? “Non è una novità. Come la chiamate la nostra maggioranza” che “accetta di acquistare armi americane (perché quando parliamo del 5% del Pil, sono tutti protocolli di armi e industrie americane)” che dice che “il 10% di dazi sarebbe un’ottima soluzione…Il partito americano è già stato creato in Italia da questo governo” che ha “sudditanza” verso gli Usa. “Musk è arrivato secondo”. Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte al Forum in Masseria.

