Conte, anche Tajani e Meloni abbassino i toni

agenzia

'Con questo vittimismo contribuiscono ad alzarli'

BOLOGNA, 13 SET – “Io invito anche il governo a moderare i toni, a smetterla: parlo di Tajani, parlo di Ciriani, parlo della Meloni che alimentano questo vittimismo a paradossalmente dicendo di abbassare i toni contribuiscono invece ad alzarli. Piuttosto facciano il loro dovere e governino se ne sono capaci”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, partecipando alla festa dell’Avanti!, a Bologna.

