Conte, candidarsi e non andare in Ue è presa in giro

agenzia

Impensabile farlo per qualche voto in più

ROMA, 21 APR – “Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisce il nome sulla scheda e poi non è conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e altri leader. Farlo per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile. Io non sarà candidato”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a In Mezz’ora su Rai Tre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA