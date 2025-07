Conte, ci insultano ma fermeremo vecchi e nuovi privilegi

agenzia

Non arretreremo. Nel mondo reale c'è chi non fa vacanze nè spesa

ROMA, 24 LUG – “In Parlamento ci offendono, ci insultano, alte cariche di Fratelli d’Italia ci danno degli “straccioni”. Apprendo dai giornali che l’ex parlamentare Ilona Staller ha preannunciato una denuncia e vuole portarmi in Tribunale per aver difeso il taglio dei vitalizi che abbiamo fatto nel 2018. Facciano pure. Noi non arretriamo”. Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. “Continueremo a smascherare i tentativi di introdurre vecchi e nuovi privilegi – assicura – mentre nel mondo reale c’è chi lavora e non può fare vacanze, la spesa, un mutuo”.

