Conte, ‘con Juve sfida seria per Napoli, test tecnico e tattico’

'Durante le partite devi avere un bell'abito e saperlo sporcare'

NAPOLI, 19 SET – “Ogni test è un esame a livello tattico, tecnico, temperamentale, che va affrontato con massima serietà possibile. Ci auguriamo che sabato ci sia una sfida che conti qualcosa, che abbia un valore importante per la Juve e per noi”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte verso il match di sabato a Torino. “Io voglio vedere il Napoli indossare un bell’abito – ha detto Conte – ho la voglia e il piacere di offrire un bello spettacolo ma durante le partite devi essere pronto con il bell’abito a sporcarlo, sapendo che ci sono situazioni in cui senza cattiveria e concentrazione va male. Per il match di sabato si parte su due livelli diversi: rispetto all’anno scorso ci sono 18 punti di distacco da recuperare. La Juve sa della nostra voglia di rivalsa, ma anche che non vuole arrivare di nuovo terza, che non possiamo finire di nuovo a -40 dall’Inter e -20 da Juve e Milan. Partiamo da due diversi livelli di partenza, a pochi giorni dalla chiusura del mercato con i nuovi che si stanno inserendo ma ci vuole tempo. Ci auguriamo anche che nel match di ritorno si parli avendo maggiori certezze nelle mani”.

