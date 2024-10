Conte, con Renzi avremmo solo perso più voti

agenzia

La politica non è una fredda questione di numeri

ROMA, 28 OTT – “Non ci turbano le uscite di chi, in questi minuti, prova a ridurre la politica a una fredda questione di numeri. Lascino da parte le calcolatrici: ipotizzare fantasiose alleanze con Renzi e i suoi epigoni avrebbe solo fatto perdere ancor più voti al M5S e quindi alla coalizione, a chi voleva dare una scossa a tutta la Liguria”. Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte. “Se il voto in Liguria ha segnato un’astensione record – che conferma il trend negativo dell’affluenza già registrato a giugno – bisogna capire una volta per tutte – ha aggiunto Giuseppe Conte – che non si può barattare la credibilità di un progetto politico con gli interessi di qualche gruppo di potere pronto a spostare il proprio pacchetto di voti alla corte del miglior offerente. La credibilità del M5S è sempre stata quella di non piegarsi a queste logiche, un valore aggiunto per la politica di questo Paese”.

