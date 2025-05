Conte, ‘con Todde contro gli avvoltoi del centrodestra’

agenzia

'Sono nervosi, in Sardegna hanno fatto macerie'

NUORO, 29 MAG – “I cittadini, hanno promosso Alessandra Todde e questo governo regionale a furor di voti democratici. Io capisco il nervosismo di tutti gli avvoltoi del centrodestra che hanno fatto macerie di questo territorio e che hanno sperperato tantissimi fondi pubblici per arricchire, alla fine, alcuni gruppi imprenditoriali ben precisi, ma come dire, per lasciare un disastro in macerie a partire dalla sanità e da tutto il resto”. Così a Nuoro il leader del M5s all’indomani della sentenza del tribunale civile di Cagliari che ha respinto il ricorso della presidente contro l’ingiunzione ordinanza di decadenza della stessa governatrice per irregolarità nelle spese elettorali. Il presidente dei cinquestelle, a Nuoro per sostenere il candidato sindaco pentastellato, Emiliano Fenu, in corsa con il campo largo, ha poi chiarito: il centrodestra “adesso farebbero bene a tacere e a interrogarsi di come, con quale faccia tosta ancora abbiamo loro e in complicità con il governo nazionale abbiamo addirittura un ministro delle infrastrutture che continua a tagliare. E’ notizia di pochi giorni fa, 25 milioni per la manutenzione delle strade e qui bisognerebbe curarle invece le strade, l’infrastruttura primaria, tagli alla sanità e qui invece bisognerebbe investire tanti e rimboccarsi i maniche come sta facendo alla sanità il nostro Bartolazzi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA