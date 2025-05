Conte, da Antimafia depistaggio istituzionale su stragi

agenzia

Segnaliamo a presidenti Camere. Mattarella presti attenzione

ROMA, 14 MAG – “La commissione antimafia, a partire dal presidente Colosimo, non vuole svolgere la sua funzione pubblica”. “Possiamo parlare di depistaggio istituzionale”, “si sta indagando su una sola strage” di mafia, “e invece sono molte di più. Si sta addirittura imboccando verso una relazione finale focalizzata su una sola pista che stravolge la verità dei fatti”. “Lanciamo questo allarme istituzionale”. Lo dice il leader del M5s in una conferenza stampa convocata nella sede del Movimento. Una situazione “da segnalare ai presidenti di Camera e Senato” e “senza volerlo tirare per la giacchetta, chiediamo a Mattarella di prestare attenzione”.

