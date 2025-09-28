Conte, finiti i balletti di Tajani ora festeggiano le banche

agenzia

"Mai tasse su extraprofitti è assistenzialismo ai potenti"

ROMA, 28 SET – “Finiti i canti e balletti di Tajani alla festa di Forza Italia partono i festeggiamenti delle banche. Il Ministro ha confermato che non metteranno “MAI” tasse sugli extraprofitti miliardari. Ci accusavano falsamente di assistenzialismo quando facevamo misure per chi è in povertà. Con Meloni e soci l’assistenzialismo di Stato è per i potenti e chi se la passa già benissimo: banche, lobby delle armi, giganti del web”. Lo scrive su X il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte.

