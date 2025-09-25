Conte, Flotilla non è contro il governo, stop vittimismo Meloni

agenzia

'Adotti espressioni di condanna per Netanhyau'

PISA, 25 SET – “La Flotilla è un’iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini che coinvolge ben 44 Paesi, quindi Meloni la smetta di fare la vittima e di pensare che sia fatta per attaccare il governo quando vuole essere un aiuto alla popolazione di Gaza vittima di un genocidio che finora ha già prodotto la morte di 20 mila bambini”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, oggi a Pisa a margine di un incontro con gli artigiani del territorio in vista delle elezioni regionali toscane di autunno. “Non si giustifica il vittimismo cronico della premier – ha aggiunto -, piuttosto restituisca dignità all’Italia, che è un Paese di saldi valori, e adotti quelle espressioni così aggressive e di condanna nei confronti di Netanyahu non nei confronti di queste persone”.

