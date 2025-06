Conte: il 15 giugno in piazza in Sicilia per la sanità

la protesta

"Io sarò a Palermo, in una terra in cui si è arrivati ad attendere anche 8 mesi per il referto sul tumore"

«Il 15 giugno il M5S ha deciso di scendere in piazza in Sicilia, terra in cui si è arrivati ad attendere anche 8 mesi per il referto sul tumore. A Palermo ci sarò. Fiato sul collo per cambiare le cose». Lo scrive su fb il leader del M5s Giuseppe Conte.«Un anno fa esatto – aggiunge – a poche ore dalle Europee, per prendere voti, il governo Meloni si riunì in fretta e furia per far finta di occuparsi di sanità con un decreto. Da allora è aumentato dal 65% fino a quota 80% il numero degli italiani che dichiarano di aver rinunciato almeno una volta a curarsi nel pubblico a causa delle liste d’attesa, mentre i cittadini che rinunciano del tutto alle cure sono quasi 5 milioni. Il decreto liste di attesa strombazzato ai quattro venti da Meloni e soci è finito in rissa e scaricabarile fra Meloni e Regioni, quasi tutte governate dal suo centrodestra. Non si risolvono i problemi senza investire seriamente e portando la spesa in sanità rispetto al Pil ai valori più bassi degli ultimi 18 anni. È ora di smetterla di parlare di sanità solo per annunci, tagli e amichetti politici da piazzare in ospedali e aziende sanitarie».

