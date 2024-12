Conte, il governo fa scappare i criminali prima dell’arresto

agenzia

Succede dopo il capolavoro della riforma Nordio

ROMA, 19 DIC – “‘Vogliamo arrestarti ma devi prima venire a farti interrogare perché questo ci impongono le nuove norme’. In questo modo il presunto gestore di un traffico di eroina, sapendo di poter finire in galera, è scappato e ora è latitante. È successo nelle Marche. Questa è una delle storie che arrivano dall’Italia dopo il capolavoro della riforma Nordio, che in molti casi prevede l’avviso per l’interrogatorio prima dell’arresto e permette di farla franca: qualcuno scappa prima dell’arresto, altri minacciano i testimoni, in alcuni casi ci sono tentativi di inquinare le prove per mandare all’aria anni di indagini. ‘Io voglio combattere la mafia!’, ha urlato una spiritata Meloni qualche giorno fa, ad Atreju. Poi nella realtà spacciatori e criminali li fanno scappare, aumentando l’insicurezza dei cittadini perbene. Ma smettetela di prendere in giro i cittadini onesti!”. Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

