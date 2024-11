Conte, la sconfitta militare della Russia è una follia

agenzia

'Non per questo dobbiamo essere accusati di filoputinismo'

ROMA, 24 NOV – “Noi dobbiamo essere travolgenti nel chiedere ai nostri governanti di imporre una svolta negoziale per porre fine al conflitto russo ucraino. L’abbiamo detto dall’inizio che questa escalation ci avrebbe portato solo sul baratro della terza guerra mondiale. Se l’obiettivo è quello di riportare una sconfitta militare sulla Russia, dobbiamo dire con chiarezza che questa è una follia. Senza per questo essere accusati di essere filoputinisti”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte nel dialogo con la leader del partito tedesco Bsw Sahra Wagenknecht all’Assemblea costituente del Movimento. “Così come diciamo – ha aggiunto – che il governo di Netanyahu è un governo criminale, che deve rispondere delle sue condotte criminali, senza essere accusati di antisemitismo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA