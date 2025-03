Conte, maggioranza è confusa davanti a ciò che accade nel mondo

agenzia

Meloni fa il pesce in barile

ROMA, 03 MAR – “La maggioranza di governo assiste confusa a quel che sta accadendo in Europa e nel mondo. Litigano sull’invio o meno di armi. Meloni fa il pesce in barile. Ma secondo voi è possibile andare a vertici a Parigi, vertici a Londra e gli italiani non sanno che posizione sta portando la nostra presidente del Consiglio? L’unica cosa certa è che sanno di un decretino di 3 miliardi che non risolve affatto il problema del carobollette e c’è la certezza di 20-25 miliardi che il nostro governo vuole investire per le armi. Una follia”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma.

