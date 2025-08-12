Conte, Meloni festeggia i suoi giorni a Chigi, gli italiani no

agenzia

"Nei primi 6 mesi di quest'anno 314 milioni di ore di cig"

ROMA, 12 AGO – “Stamattina Meloni – silente e ferma su carovita, salari da fame, aumento delle tasse, genocidio a Gaza – festeggia sui social i 1.024 giorni al Governo. Non vorremmo disturbare la festa di Fratelli d’Italia, ma mentre a Palazzo Chigi si fanno i trenini, secondo un rapporto pubblicato dal Sole 24Ore nei primi 6 mesi di quest’anno sono state autorizzate dall’Inps circa 314 milioni di ore di cassa integrazione. Significa oltre 304mila lavoratori coinvolti, di cui 90% impiegato nei settori dell’industria”. Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. “Questi lavoratori – osserva – hanno perso 3mila euro netti di stipendio in mesi in cui aumenta anche il carrello della spesa. Nel settore meccanico e metallurgico le richieste di Cig sono aumentate di oltre il 35% rispetto al 2024. Il Governo in 1.024 giorni non ha messo in campo una sola misura seria sugli stipendi, ha detto no al salario minimo e ha bocciato pure la nostra proposta per integrare gli stipendi dei cassintegrati, tutelando così il loro potere d’acquisto. Meloni festeggia, gli italiani no”, conclude Conte.

