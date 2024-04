Conte, nessun motivo per accantonare la candidatura di Laforgia

agenzia

'A Bari vedremo quello che succederà nelle prossime ore'

CORIGLIANO ROSSANO, 14 APR – “Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti a Corigliano Rossano. “Abbiamo una sfida importante per il governo della città – ha aggiunto -. Una sfida che sta diventando anche di risonanza nazionale. Dobbiamo pensare alla comunità barese. E serve un segnale di forte rinnovamento. Lasciamo che siano le forze locali a valutare la situazione. Laforgia non l’abbiamo scelto noi, ma la comunità civica e le componenti sane di Bari. E in questo senso ci ha convinto”.

