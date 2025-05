Conte, per le alleanze sommatorie aritmetiche non funzionano

agenzia

Si vince con progetti non parlando di Campo largo o stretto

Alle amministrative “hanno premiato progetti seri, con interpreti molto vincenti, molto accreditati, molto credibili. Qui non si vince” parlando solo “Campo Largo, Campo Stretto, Campo Alto, Basso, Giusto, Campo Morto, Campo Santo: la verità è che i cittadini votano i progetti politici e il Movimento 5 Stelle si preoccupa di costruire progetti politici seri, concreti, ma soprattutto si preoccupa di costruire progetti che mantengano gli impegni che annunciano i cittadini”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. “Noi ci preoccupiamo anche del giorno dopo. Perché sennò ci mettiamo tutti insieme e uno può sperare nella sommatoria aritmetica, il che qualche volta può funzionare. In politica di solito non funziona, ma soprattutto non funziona il giorno dopo”.

