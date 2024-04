++ Conte, per M5s legalità non è valore negoziabile ++

agenzia

La politica non può essere passe-partout per carriera di pochi

ROMA, 05 APR – “Per il Movimento 5 Stelle la legalità non è un valore negoziabile, non è merce di scambio”. Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte su Facebook. Conte racconta di aver passato la giornata con “la nostra comunità barese, in un proficuo incontro con il nostro gruppo territoriale, gli eletti e i referenti provinciali e regionali”. “Il coraggio del nostro Movimento – si legge nel post – testimonia ai cittadini che c’è una comunità che non si arrende, che non rinuncia a vedere nella politica uno strumento al servizio di tutti e non un passe-partout per la carriera di pochi”.

