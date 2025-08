Conte, strage Bologna neofascista, basta mezze verità

agenzia

Chi nelle istituzioni si adoperi per evitare racconti di comodo

ROMA, 02 AGO – “Oggi il pensiero va ai familiari delle vittime che non si sono mai arresi nel percorso che ha portato ad accertare la verità, storica e giudiziaria, della strage che 45 anni fa, alla stazione di Bologna, strappò la vita a 85 persone, ne ferì oltre 200, distrusse molte altre famiglie per il dolore e l’angoscia. È stata una strage realizzata da neofascisti, con il complice tradimento di apparati dello Stato, ideata dai vertici della P2”. Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. “Coloro che rappresentano ai vari livelli le istituzioni dovrebbero adoperarsi – di fronte a questo e ad altri passaggi tragici della vita del Paese – per evitare che continuino ad essere diffuse mezze verità, racconti di comodo, ricostruzioni incerte. Il modo migliore per onorare le vittime è fare tutto il possibile perché si faccia giustizia e si racconti la verità sui momenti più tragici della storia d’Italia”.

