Conte, su Ius scholae c’è già proposta 5s. Da Tajani diversivo?

Vediamo se sono solo chiacchiere, come già successo

ROMA, 10 GIU – “Bene, ora sia Tajani che Calenda propongono di approvare lo ius scholae, la soluzione che il M5S propone da anni. Vediamo se sono solo chiacchiere, come è già successo nella scorsa estate – quando gli annunci di Tajani si rivelarono diversivi da ombrellone – o se finalmente si vuole fare sul serio: le proposte – a partire da quella che porta le nostre firme – sono depositate in Parlamento e la maggioranza ha i mezzi per far partire subito il loro esame. Magi e +Europa cosa faranno? Si accontenteranno di aver piantato una bandierina o convergeranno su questa ragionevole soluzione? Avviare una discussione sullo ius scholae e arrivare all’approvazione di un testo serio e di vero cambiamento per una reale integrazione è il modo migliore per offrire al Paese una riforma di civiltà e dare seguito alle intenzioni di tutti coloro che si sono pronunciati sul quesito referendario”. Così in una nota il leader M5S, Giuseppe Conte.

