Conte, su Santanchè e Salvini la maggioranza lede le Istituzioni

Sarebbe un compattamento in peius, lesiva di decoro e dignità

ROMA, 03 APR – “Io non so valutare se le mozioni di sfiducia hanno come effetto quello di compattare il governo. Certo sarebbe un compattamento in peius, cioè su una base sicuramente di lesione della dignità delle istituzioni, del decoro delle istituzioni e dell’onore e del rispetto che si deve alle istituzioni. Perché se il compattamento avviene per una solidarietà di partito o di coalizione, per mascherare comportamenti che, al di là delle responsabilità penali, sono assolutamente gravi sul piano della responsabilità politica ed etica, io dico che il governo non sta facendo un buon servizio all’Italia anche in un contesto internazionale. Se il compattamento arriva su questo terreno ovviamente noi non possiamo che deprecare e stigmatizzare fortemente l’operatore governo”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in occasione della visita alla mostra dedicata a Giacomo Matteotti a palazzo Braschi commentando le mozioni di sfiducia ai ministri Santanchè e Salvini.

