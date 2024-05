Conte, su superbonus voltafaccia indegno, Tajani il più coerente

agenzia

Governo irresponsabile, dare certezze a famiglie e imprese

ROMA, 14 MAG – “Fanno clamorose accuse in pubblico e poi nel governo non c’è un atteggiamento univoco. Questo dimostra che è un governo non responsabile. Il Superbonus non può essere un capro espiatorio. Sul Superbonus non bisogna dire più sciocchezze. Bisogna dare certezza a tutte le persone e gli operatori coinvolti in questa misura, di cui questo governo ha beneficiato. Bisogna offrire una regolamentazione che non getti nella disperazione persone, operatori, famiglie e imprese per i diritti già acquisiti”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte al margine dell’incontro con Confcommercio a Roma. A chi gli ha fatto notare la posizione del ministro Tajani, Conte ha risposto: “Tajani su questo è molto più coerente, perché l’hanno sempre sostenuto. L’hanno sostenuto anche tutti gli esponenti di FdI e della Lega. Questo voltafaccia è indegno”.

