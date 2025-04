Conte, sul Papa ipocrisia da chi ignorava i suoi moniti

agenzia

Il modo migliore per onorarlo è essere scomodi, con azioni ferme

ROMA, 23 APR – “Ora che non c’è più, Papa Francesco viene universalmente celebrato da tutti. Nello scomposto teatro dell’ipocrisia dei vaniloqui, le celebrazioni coinvolgono anche chi ha continuato a ignorare i suoi messaggi di dolore per le ingiustizie nel mondo, i suoi moniti contro le parole di odio e la logica della guerra”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, intervenendo alla commemorazione di Papa Francesco, a Camere riunite. “Il modo migliore per ricordare Papa Francesco – ha aggiunto – è non lasciare cadere nel vuoto i suoi insegnamenti, la sua personale testimonianza. Il modo migliore per onorarlo è essere scomodi, con azioni ferme e scelte conseguenti”.

