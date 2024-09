Conte, tassare extraprofitti, non accontentarsi delle briciole

agenzia

Altro che premier underdog e antisistema. E' governo pavido

ROMA, 25 SET – “Ci rendiamo conto? Siamo al colmo dei colmi. Siccome Meloni ha paura di tassare gli extraprofitti delle banche ottenuti da tassi e mutui, ora il primo passo lo hanno fatto addirittura gli Istituti di credito! Altro che premier underdog e antisistema. Viene da ridere. Un governo pavido e inetto”. Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando la notizia della disponibilità della banche a valutare misure che possano contribuire al bilancio dello Stato. “Avevamo ragione noi, che da un anno e mezzo con la proposta Silvestri chiediamo una tassa sugli extraprofitti bancari. Il Governo non si faccia ora dettare il compitino dalle banche perché non ha la forza di prendere delle decisioni. Introduca finalmente un contributo giusto e proporzionato sui profitti conseguiti dalle banche: non ci si accontenti delle briciole e recuperiamo risorse importanti per dare dignità a tutti i cittadini in difficoltà. Basta prese in giro. P.S. Portiamoci avanti, presidente Meloni. Prima che ti diano uno schiaffo anche le industrie delle armi, quelle farmaceutiche ed energetiche o le imprese assicurative chiediamo un contributo anche a loro. Pensa che margini di manovra potremmo avere per sostenere i nostri ospedali, le famiglie e le imprese in difficoltà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA