agenzia
Conte, vergognoso porre condizioni per riconoscere la Palestina
Leader M5s critica la posizione della premier a New York
ROMA, 24 SET – Da parte della premier Giorgia Meloni “è vergognoso porre quelle due condizioni” per la mozione sulla Palestina: “Significa non riconoscere la Palestina. Porre quelle condizioni significa che non arriveremo al riconoscimento della Palestina. Fra un po’ mancherà la popolazione palestinese”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a Realpolitik, su Rete 4.
