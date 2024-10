Conte,noi con de Pascale, nessuna ipotesi di candidato M5s

agenzia

Non accettiamo di andare in coalizione con Italia Viva

ROMA, 08 OTT – Un candidato M5s per la presidenza dell’Emilia Romagna? “E’ un’ipotesi che assolutamente non prendiamo in considerazione, perché noi vogliamo sostenere de Pascale. Però certo, abbiamo detto qual è la nostra posizione. La nostra posizione è chiara. È un problema politico, serio. Non riguarda il tentativo di essere persecutori di singole persone, singole figure. Ma è il problema serio che abbiamo esposto”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, conversando in Transatlantico con i giornalisti. “Ci siamo convintamente, seriamente.

