Conte,piano spese folli in armi non cade da cielo, grazie Meloni

Governo di cui fa parte la Lega ne è pienamente responsabile

ROMA, 06 MAR – “Il piano Von der Leyen per spese folli in armi dei Paesi europei non cade improvvisamente dal cielo. Il governo Meloni – di cui fa parte anche Salvini – né è totalmente e pienamente responsabile. Se l’Italia potrà spendere oltre 30 miliardi in più in armi e spese militari mentre mette solo 3 miliardi sul caro bollette e porta la sanità rispetto al Pil ai minimi da 17 anni dobbiamo dire grazie a Meloni”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte. “È stata Meloni – aggiunge – a firmare i folli vincoli europei che ci costringono a stringere la cinghia su sanità, scuola e servizi (Patto di stabilità) ed è stata sempre Meloni a insistere per avere via libera per la spesa sfrenata in armi”. “Qui potete sentire alcune delle tante dichiarazioni con cui Meloni e Tajani – aggiunge riferendosi ai video allegati al post – chiedono più investimenti militari ed esultano per averli ottenuti. Tutto questo non era nel loro programma elettorale e non risulta che i cittadini li abbiano votati dandogli questo mandato”. “Dobbiamo fermare questa folle logica – conclude – per cui si spende sempre di più in armi, mentre si tagliano le buste paga e restano le briciole per famiglie e aziende che chiudono per le bollette. Il 5 aprile tutti in piazza”.

