Corruzione, passo in avanti di Galvagno: «Spiegherò tutto all’Ars, risposte anche a Cracolici e a La Vardera»

L'inchiesta

Gaetano Galvagno ha deciso di accelerare i tempi: domani pomeriggio alle 14 (anticipando la convocazione della seduta prevista per le 15) riferirà in aula sull’inchiesta per corruzione che lo vede indagato a Palermo. E nelle “comunicazioni del presidente” ci sarà, ovviamente, spazio per il dibattito a Sala d’Ercole.

La seduta, inizialmente prevista per martedì 8 luglio, è stata anticipata su espressa volontà del presidente dell’Ars, che avrebbe posticipato l’orario del volo che lo porterà a Bruxelles per ragioni istituzionali. “Spiegherò tutto e darò spazio anche alle domande di Cracolici e La Vardera”, avrebbe anticipato l’esponente meloniano in un sms indirizzato ad alcuni deputati regionali. Le opposizioni, pur con un diverso tenore, hanno chiesto a Galvagno di chiarire tutto per tutelare l’immagine e l’onorabilità dell’istituzione.

