Corteo ad Ancona, ‘per la Palestina, blocchiamo il porto’

agenzia

Folla a presidio Centri sociali Marche 'a fianco della Flotilla'

ANCONA, 22 SET – “Per la Palestina con chi resiste a fianco della Flotilla”. La scritta campeggia in un grande striscione in testa alla manifestazione promossa dai Centri sociali delle Marche che si propone il blocco del porto di Ancona. Intanto i partecipanti stanno ostruendo la rotatoria e la strada di entrata e uscita dei mezzi dalle banchine. Il corteo, già avviato nella zona portuale del Mandracchio, dove ci sono i pescherecci, avrebbe dovuto prendere il via alle 17.30 ma è partito anticipatamente per la massiccia presenza di persone già arrivate per la manifestazione che è presidiata dalle forze dell’ordine.

