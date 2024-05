Corteo studenti pro Gaza a Torino, ‘avanti con la protesta’

agenzia

"Fino a stop complicità con sionisti e aziende belliche"

TORINO, 13 MAG – Un centinaio di studenti tra quelli che stamani hanno preso parte all’occupazione torinese ‘Intifada studentesca’ delle facoltà umanistiche, del Politecnico e di Fisica è partita in corteo da Palazzo Nuovo, dopo un’assemblea, verso il Campus Einaudi. “Da Palazzo Nuovo ci siamo mossi verso il Campus Einaudi per diffondere la notizia che l’Intifada studentesca è iniziata e non si fermerà fino alla rescissione di ogni complicità fra la nostra università, il regime sionista e le aziende belliche. È fondamentale mettere tutti i poli universitari in connessione, infatti non solo Palazzo Nuovo è occupato, ma anche il Politecnico e la facoltà di Fisica”, hanno spiegato gli studenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA