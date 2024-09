Costa, non seguirò il percorso di Azione nel campo largo

agenzia

'Proseguirò le mie battaglie garantiste con la stessa passione'

ROMA, 14 SET – “Se in tre regioni al voto su tre Azione si schiera con il campo largo, è difficile definirla ‘terza’ e al centro” quindi “da liberale, che ha ottenuto, insieme ad Azione e a Calenda, tanti risultati garantisti sulla giustizia (contrastati dal campo largo), non condivido, ma rispetto questo percorso, che non seguirò. Di certo proseguirò le mie battaglie garantiste con la stessa intensità e passione”. Lo dichiara all’ANSA il deputato Enrico Costa, di fatto annunciando l’addio al partito di Carlo Calenda. Costa ieri avrebbe incontrato il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

