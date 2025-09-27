«Costruzione illegittima» sull’attico di Galvagno a Catania: i consiglieri comunali ne chiedono conto

Urbanistica

L’ampliamento, sul terrazzo, sarebbe avvenuto in deroga al Piano regolatore generale che in corso delle Province non prevede nuove costruzioni

La domanda, alla fine della fiera, è semplice: tutti i cittadini sono uguali o c’è qualcuno più uguale degli altri? Se lo chiedono i cinque consiglieri comunali di opposizione di Catania in un’interrogazione (primo firmatario Graziano Bonaccorsi, Movimento 5 stelle) che ha per protagonista il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia).

Il caso, raccontato ieri dal quotidiano Domani, riguarda i criteri con i quali è stato concesso a Galvagno l’ampliamento volumetrico del suo appartamento in corso delle Province, a Catania: la possibilità di costruire sulla terrazza sopra all’undicesimo piano, realizzando una scala di collegamento. Di fatto, aggiungendo 106 metri quadri alla casa di proprietà del presidente dell’Ars, sfruttando prima le possibilità previste dal Piano Casa (non più in vigore dal 2023) e poi quelle di una legge del 2011 sulla «razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente».