Cresce l’attesa per la sentenza Open Arms, la Lega: «Se Salvini sarà condannato, pronti a scendere in piazza»

MIGRANTI

La decisione è prevista venerdì, il vicepremier e ministro sarà Palermo: rischia 6 anni di carcere

Cresce l’attesa (ma anche le tensioni) per la sentenza per il processo Open arms, attesa venerdì. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che quel giorno sarà a Palermo, rischia sei anni di carcere per aver impedito lo sbarco di 147 migranti rimasti in mare 19 giorni, nell’agosto 2019 quando era ministro dell’Interno. E la Lega comincia a mobilitarsi in attesa della decisione dei giudici.

«Ormai ci siamo. Dopodomani, venerdì 20 dicembre, cinque giorni prima del Santa Natale, sapremo seMatteo Salvini è colpevole. Colpevole di aver difeso i confini del nostro Paese dall’invasione di immigrati clandestini». Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, intervistato da Affaritaliani.it.

«Un’eventuale condanna sarebbe un fatto gravissimo, una condanna all’intero popolo italiano, al Parlamento e quindi al governo eletto direttamente dai cittadini. Tutto il partito è al fianco del suo leader ed è pronto alla mobilitazione in caso di condanna».