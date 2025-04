Crippa, ‘basta moschee, zingari in Italia non dovrebbero stare’

agenzia

'Chi in Italia senza permesso e lavoro è un clandestino'

FIRENZE, 05 APR – “Ci sono parole che non si possono più dire perché sono considerate scomode, dal mio punto di vista per esempio chi arriva in Italia senza un permesso di soggiorno e un lavoro è un clandestino, chi bivacca in tante zone dei nostri paesi e città non è un cittadino rumeno ma è uno zingaro. I clandestini e gli zingari in Italia non ci dovrebbero stare. Firenze è la patria di Oriana Fallaci che diceva che non esiste un Islam buono o cattivo ma esiste un Islam che ha dichiarato guerra all’Occidente e dal mio punto di vista non dovrebbe essere più costruita una moschea in nessuna città d’Italia. La Lega è l’ultima speranza e dipende da noi il futuro di questo paese e il futuro dei nostri figli”. Lo ha detto il parlamentare e vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa intervenendo al congresso federale del partito in corso a Firenze.

