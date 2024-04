Crippa, Salvini aveva con Putin meno rapporti di Calenda

agenzia

'Ha aggredito uno Stato, non è più alleato della Lega'

ROMA, 03 APR – “Le parole di Salvini sono state chiare. Nel momento in cui Putin aggredisce uno Stato, è chiaro che non può più essere un interlocutore o un alleato della Lega, partendo dal presupposto che i rapporti fra Salvini e Putin erano meno frequenti di quelli fra Putin e Calenda”. Lo ha dichiarato il vicesegretario leghista Andrea Crippa prima di entrare alla Camera, commentando la richiesta del leader di Azione Carlo Calenda di mostrare “una mail che dica che quell’accordo con il partito di Putin non è più in vigore e ritiriamo la sfiducia” a Matteo Salvini. “Mi sembra che Matteo Salvini sia stato chiaro sulla questione della Russia di Putin e su Russia Unita”, ha ribadito Crippa, e a chi gli domandava delle dichiarazioni del leader leghista all’indomani delle presidenziali russe, ha risposto: “Salvini ha detto, ‘in Russia ci sono state delle elezioni’, punto. Dopodiché la strumentalizzazione giornalistica nei confronti di Salvini è sempre propensa a farlo passare per quello che non è. È stata una dichiarazione banale, prendiamo atto che ci sono state delle elezioni”.

