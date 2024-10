Crisi idrica in Sicilia, la Regione risponde a Musumeci: «Pronto secondo piano di interventi»

Siccità

Nel corso di un question Time alla Camera il ministro della Protezione civile aveva detto che al "momento il piano non risulta restituito formalmente da parte del commissario delegato"

La siciliana Regione, tramite l’ufficio del Commissario delegato all’emergenza, ha già avviato da tempo la seconda fase del processo per affrontare la crisi idrica in Sicilia. Lo fa sapere la presidenza della Regione siciliana in riferimento alle dichiarazioni del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, durante il question time di oggi alla Camera dei deputati.

È stata già trasmessa al dipartimento nazionale della Protezione civile una proposta del secondo piano di interventi che include oltre 130 progetti, elaborati in risposta alle richieste pervenute dagli Ato, gestori idrici e da Comuni. Oltre a 200 interventi di riparazione e acquisto di autobotti per i Comuni per oltre 8 milioni di euro, dice la Regione siciliana.