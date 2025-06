Crisi umanitaria a Gaza, la proposta all’Ars: «La Sicilia faccia sentire la propria voce»

Palestina

A dirlo il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro

«Quello che accade nella Striscia di Gaza è inaccettabile. Non è più il tempo della semplice indignazione: serve una presa di posizione netta. La Sicilia, terra di pace e accoglienza, ha il dovere morale di far sentire la propria voce». Lo dice il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, annunciando la presentazione di una mozione urgente, per la quale ha chiesto durante il dibattito d’aula la calendarizzazione nella seduta del prossimo 18 giugno. L’obiettivo è impegnare il Governo regionale a intervenire con decisione sulla crisi in corso.