Galvagno ad evento a Palermo: «Giorni di attesa con il magone»

Fondazione Federico II

Il presidente dell'Ars, accusato di corruzione dalla Procura, ha preso parte ad un incontro sull'AI

«Nonostante i giorni particolari vissuti con uno strano magone in una sorta di doverosa e silenziosa attesa difficile da descrivere, ieri insieme a padre Enzo Bianchi e Alessandro Cecchi Paone abbiamo parlato a lungo di intelligenza artificiale, ma a vincere è stata certamente l’intelligenza vera: quella umana, profonda, capace di riflettere e stupire». Lo scrive su Facebook il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, indagato per corruzione dalla Procura di Palermo, presente ieri sera a Palazzo dei Normanni per l’evento organizzato dalla Fondazione Federico II.