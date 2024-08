Crosetto, ‘a Tokyo portato eccellenza difesa e cultura italiana’

agenzia

Il ministro: 'Rafforzato anche il legame con il Giappone'

ROMA, 30 AGO – “Il tour mondiale di nave Vespucci e il Villaggio Italia, in concomitanza alla presenza in Giappone del Carrier Strike Group con la portaerei Cavour, hanno portato in Giappone un pezzo d’Italia dell’arte, della cultura e soprattutto dell’eccellenza della nostra tecnologia e della nostra difesa. Abbiamo rafforzato il nostro legame con il Giappone rafforzando la cooperazione nello strategico settore della difesa”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia di chiusura della tappa di Tokyo del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, che oggi ha lasciato la capitale giapponese verso il prossimo porto, che sarà quello australiano di Darwin.

