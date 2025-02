Crosetto, contingenti non si inviano come fossero fax

agenzia

'Chi parla a nome dell'Europa si confronti con le altre nazioni'

ROMA, 26 FEB – “Veniamo poi ai ‘contingenti europei’ che vorrebbero mandare il presidente di una nazione comunitaria e quello di una nazione extracomunitaria. I contingenti non si inviano come si invia un fax e per poter fare un comunicato stampa. Soprattutto quelli delle altre nazioni. Se si parla a nome dell’Europa bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi con le altre nazioni e ciò non è accaduto per gli aspetti militari della questione. Che mi risulta essere principalmente militare”. Così in un post su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto sottolineando che una difesa europea “può esistere solo come somma delle difese nazionali. Con modalità simili a quelle Nato. Come la Nato non ha un suo Esercito, una sua Marina, una sua Aeronautica ma si basa sui contributi nazionali che operano insieme e vengono coordinati dalla Nato, lo stesso sarebbe per l’Europa”.

