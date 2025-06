Crosetto, livello di attenzione aumentato nelle basi italiane

agenzia

Ministro, non ci sono problemi specifici per i nostri soldati

ROMA, 16 GIU – “Il capo di Stato maggiore della Difesa ha dato le indicazioni che si danno quando peggiorano le condizioni di sicurezza a livello internazionale. Quindi non dovrebbero esserci problemi specifici per le nostre basi, c’è un livello di attenzione che è aumentato, come in tutte le volte in cui purtroppo ci sono avvenimenti di questo tipo e peggiorano le condizioni di sicurezza”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha risposto alla domanda sulla situazione delle basi italiane in Medio Oriente a margine della presentazione del Rapporto sulla strategia di sicurezza nazionale a Montecitorio.

