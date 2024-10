Crosetto, ‘non penso che l’Iran reagirà’

agenzia

'Colpiti obiettivi militari, l'attacco era atteso'

ROMA, 26 OTT – “Quello che è accaduto stanotte era abbastanza atteso sia da parte della comunità internazionale che dall’Iran, quindi non è stata una sorpresa per nessuno. Il dubbio era su quali sarebbero stati gli obiettivi; sono stati militari, quindi si pensa che l’Iran non reagirà, lo considererà la risposta di Israele all’attacco iraniano, quindi da questo punto di vista non dovrebbe esserci un’escalation che deriva da questo attacco”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Rainews, in merito all’azione israeliana della notte scorsa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA