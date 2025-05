Crosetto, raggiunto 2% per Difesa,risultato importante

agenzia

Il ministro della Difesa, questo è un punto di partenza

ROMA, 15 MAG – “Quello che ci eravamo impegnati a fare l’abbiamo fatto”, “il risultato l’abbiamo raggiunto ed è già una cosa importante”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commenta il raggiungimento del 2% del Pil per la Difesa. “Sappiamo benissimo che questo è un punto di partenza – ha aggiunto a margine della cerimonia per il cambio al vertice dell’Aeronautica Militare -. Il nostro obiettivo non è raggiungere un risultato numerico ma quello di avere le capacità che la Nato ci chiede di dare all’Alleanza e di avere la capacità di mettere in sicurezza e difendere questo Paese “.

