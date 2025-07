Crosetto, Russia rappresentata da macchiette da soap opera

agenzia

Ministro, solo i collusi o gli stupidi non capirebbero la verità

ROMA, 30 LUG – “Mi rattrista profondamente quando vedo la loro grande nazione rappresentata da macchiette da soap opera come la portavoce del ministro del momento. Capisco che si siano sentiti offesi dalla verità sull’Ucraina, ma per far capire che vogliono conquistarla e dominarla basta non esser ciechi, al loro soldo o stupidi”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commenta su X l’inserimento anche del suo nome nella lista russa di presunti “russofobi” in Italia.

