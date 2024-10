Crosetto, ‘si mina la democrazia, il Parlamento agisca’

agenzia

Dalle inchieste sui dossier solo la punta di un iceberg

ROMA, 27 OTT – “Le dimensioni ormai raggiunte dai fenomeni che stanno emergendo, che per me non sono che la punta dell’iceberg di un malcostume diffusissimo, debbano portare anche il Parlamento ad una riflessione su come vada affrontato, normato ed indagato questo tema, che può gravemente minare la convivenza democratica, influenzandone uno svolgimento corretto. In molti, troppi, ne hanno goduto, in questi anni”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sull’inchiesta della procura di Milano sui dossieraggi.

